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«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО до 105 млн рублей за полгода

10:41, 28.08.2018
«Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО до 105 млн рублей за полгода
Фото: wikimedia.org / Panoramio upload bot

По итогам I полугодия 2018 года чистая прибыль ПАО «Татнефть» по МСФО составила 105,1 млн рублей, что на 68% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за указанный период составила 422,3 млн рублей, что на 105 млн рублей выше, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что по итогам I полугодия 2018 года чистая прибыль ПАО «Татнефть» по РСБУ составила 93,9 млрд рублей.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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