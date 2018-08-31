Павел Аликин: «Нужно восстановиться — и эмоционально, и физически»

Капитан ФК «Уфа» Павел Аликин подвел итог противостояния с «Глазго Рейнджерс» в раунде плей-офф Лиги Европы-2018. Уфимцы уступили с общим счетом 1:2.

— Первое впечатление — разочарование, не смогли использовать преимущество, все-таки два удаления у соперника, создали массу моментов. Не прошли дальше, хотя возможности были для этого. Мы сами виноваты, что не смогли забить.

Очень хорошо поддерживали трибуны, гнали вперед, вспоминается первый матч на «Нефтянике» в Премьер-лиге против «Зенита», такая же атмосфера была, спасибо всем, кто пришел поддержать.

Нужно эмоционально восстановиться — и эмоционально, и физически. Сейчас непростая ситуация в чемпионате России, нужно сконцентрироваться на этом. В таком положении находимся, что одна победа — и можем подняться выше, — сказал старожил клуба.

