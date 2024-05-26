УНИКС проиграл ЦСКА в первом матче финальной серии

Фото: Динар Фатыхов

УНИКС проиграл ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Матч прошел в Казани на площадке «Баскет-холла». Казанцы уступили в концовке финальной четверти, общий счет встречи — 95:96 в пользу москвичей.

Несмотря на поражение УНИКСа, матч был равным, поскольку на протяжении концовок каждой четверти команды не отпускали друг друга дальше чем на три очка. Самым результативным игроком матча стал Мело Тримбл, а у казанской команды лучше всех себя проявил Ненад Димитриевич.

Напомним, казанский баскетбольный клуб УНИКС заинтересован в американском защитнике итальянского клуба «Варезе» Шоне Макдермотте. Клуб готов предложить игроку контракт на сумму 300 тысяч евро за сезон, что в три раза больше, чем он получает сейчас в Италии.

Разиль Самигуллин