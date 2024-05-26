УНИКС и ЦСКА сегодня начнут финальную серию за золото Единой лиги ВТБ

Фото: Максим Платонов

Сегодня казанский УНИКС встретится с московским ЦСКА в рамках финальной серии Единой Лиги ВТБ по баскетболу.

УНИКС — действующий чемпион Единой лиги ВТБ, проведет эту серию против 10-кратного победителя соревнований — московского ЦСКА.

Серия матчей продлится до четырех побед одной из команд. Первый эпизод «золотой» серии пройдет 26 мая в «Баскет-холле». Начало встречи в 16.30 по московскому времени.

Напомним, казанский УНИКС в семиматчевой серии оказался сильнее кубанского «Локомотива», а московский ЦСКА в шести играх одолел питерский «Зенит».