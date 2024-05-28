УНИКС второй раз отдал победу московскому ЦСКА на домашней площадке в финале Единой лиги ВТБ

Фото: Максим Платонов

В Единой лиге ВТБ продолжается плей-офф. Сегодня в казанском «Баскет-холле» прошел второй матч финальной серии между УНИКСом и ЦСКА. Игра закончилась со счетом 83:94 (8:23, 31:25, 17:21, 27:25) в пользу армейцев. Очки в серии: 0-2. Игру посетило 6 523 болельщика.

Самым результативным игроком встречи стал Маркос Найт, который записал в свой актив 22 очка. Также в составе казанцев стоит отметить и Ненада Димитриевича, на счету которого 18 очков. В составе ЦСКА наилучшую результативность продемонстрировал Мело Тримбл — 20 очков. Вторым по этому показателю стал Ливио Жан-Шарль — 14 очков.

Следующая игра пройдет в московском дворце спорта «Мегаспорт» 31 мая в 20.00 мск.

Напомним, УНИКС также проиграл ЦСКА в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Казанцы уступили в концовке финальной четверти одно очко, общий счет встречи — 95:96 в пользу москвичей.

Рената Валеева