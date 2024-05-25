Шведская Федерация хоккея выступает за продление отстранения российских спортсменов

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон считает, что Россию следует оставить исключенной из числа участников международных соревнований. Об этом сообщает RT.

В своем интервью изданию Expressen Ларссон заявил, что позиция Швеции в международном хоккее позволяет настаивать на продлении отстранения России. Напомним, что ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.



Напомним, 21 мая заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что Национальная хоккейная лига сохранит запрет на ввоз Кубка Стэнли в Россию. Таким образом, россияне, выступающие в НХЛ, не смогут привезти заветный трофей на родину в случае победы своей команды.

Разиль Самигуллин