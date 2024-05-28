Победители международных соревнований получат особые права при поступлении в вузы

Фото: Максим Платонов

Госдума приняла закон, предоставляющий особые права спортсменам-победителям международных соревнований при поступлении в вузы. Перечень соревнований, победа в которых даст право на льготы, будет утвержден правительством России.

Особые права могут быть предоставлены победителям таких соревнований, как Всемирные игры дружбы, Игры будущего и Игры стран БРИКС.

В тексте документа заявлено, что закон направлен на поддержку российских спортсменов, которые в настоящее время не могут выступать на всех международных соревнованиях. Также он должен гарантировать социальную адаптацию спортсменов после окончания карьеры.

Напомним, Игры стран БРИКС в Казани пройдут по 29 видам спорта на 18 спортивных объектах города. Период проведения соревнований — с 10 по 26 июня.