Смертин об экоматче «Рубина»: «Футбол способен содействовать формированию экопривычек»

Фото: Максим Платонов

Известный российский футболист, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин прокоментировал экоматч «Рубин» — «Сочи», который состоялся в минувшие выходные в Казани.

— Рад видеть, что наши коллеги из Татарстана развивают данное направление. Вся повестка матча была посвящена экономике замкнутого цикла, болельщикам показали, что отходы имеют «вторую жизнь». Такие инициативы важны, поскольку футбол способен изменить ситуацию, объединяя фанатов со всего мира, это отличная платформа для распространения информации об экопривычках и бережному отношению к природе, — отметил футболист.

Напомним, на матче «Рубин» — «Сочи» совместно с «Казаньоргсинтезом» был установлен новый рекорд — на стадионе создали футбольный мяч, оформленный самым большим числом пластиковых крышек. Его зафиксировал главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Всего удалось собрать 28 934 крышки. Результат был достигнут не без помощи болельщиков, которые активно несли необходимый «материал».

В рамках матча была организована полная сортировка отходов. Отсортированные отходы после матча были переданы на переработку. Кроме того, на стадионе работали интерактивные площадки, на которых болельщики смогли познакомиться с процессом переработки пластика, изготовить памятный брелок на велошредере, создать себе сувенир из переработанного пластика с помощью 3D-ручки, а также сделать открытку из переработанной бумаги.