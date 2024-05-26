Чехия против Швейцарии: сегодня разыграют золото чемпионата мира по хоккею 2024 года

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в эти дни, сегодня разыграют медали.

Впервые в истории в финале встретятся сборные Швейцарии и Чехии. За бронзовые медали поборются команды Швеции и Канады.

Сборная Канады вчера уступила Швейцарии в матче за выход в финал. Игра завершилась со счетом 2:3 в пользу швейцарцев. В свою очередь, сборная Чехии разгромила команду Швеции со счетом 7:3.

Отметим, что сборная Чехии вышла в финал чемпионата мира впервые за 14 лет. Для обеих команд эта встреча в финале станет первой. На групповой стадии турнира Швейцария обыграла Чехию со счетом 2:1 после буллитов.