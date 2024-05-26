Сборная Чехии вырвала победу в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Чехии выиграла золото чемпионата мира по хоккею 2024 года. В финальном матче она обыграла сборную Швейцарии со счетом 2:0.

За первые два периода командам не удалось порадовать болельщиков заброшенными шайбами. Швейцарцы нанесли 17 бросков в створ ворот соперника, в то время как чехам удалось совершить 23 броска — оба голкипера показали безупречную игру.

Счет в матче открыл игрок сборной Чехии. Нападающему Давиду Пастрняку на 49-й минуте встречи удалось поразить ворота Леонарда Дженони точным броском из круга вбрасывания. Его гол стал решающим в этом противостоянии. Точку в матче поставил Давид Кампф, забросив шайбу под занавес периода в пустые ворота.

Напомним, бронзовые медали чемпионата мира получила сборная Швеции. В матче за 3-е место она обыграла сборную Канады со счетом 4:2.