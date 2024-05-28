Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку рассказал о жизни в Казани

Фото: Максим Платонов

Футболист казанского «Рубина», нападающий Мирлинд Даку рассказал о своей адаптации в Казани. В интервью Metaratings.ru после матча 29-го тура РПЛ, в котором «Рубин» уступил «Спартаку» со счетом 1:3, Даку заявил, что чувствует себя в Казани как дома.



По словам футболиста, «Рубин» предоставил ему и его семье все условия для комфортной жизни.

— Каждый раз, когда подписываю контракт с клубом, считаю, что это мой новый дом, — сказал Даку.

В нынешнем сезоне Мирлинд Даку сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Рубином» действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,5 млн евро.

Напомним, известный российский футболист, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин прокомментировал экоматч «Рубин» — «Сочи», который состоялся в минувшие выходные в Казани.



Рената Валеева