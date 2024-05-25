Рустам Минниханов наградил руководство, игроков и персонал спортивного клуба «Синтез»

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана наградил руководство, игроков и персонал спортивного клуба «Синтез». Церемония чествования прошла в казанском Кремле.

Клубу вручили благодарность раиса Татарстана. Рустам Минниханов поздравил ватерполистов с 50-летием «Синтеза» и блестящими результатами по итогам сезона.

— Вы на протяжении всего сезона показывали высокий уровень спортивного мастерства, командный дух и веру в победу. Особенно ценно для нас то, что состав команды полностью сформирован из российских спортсменов. Многие из игроков являются воспитанниками татарстанского водного поло и членами сборной страны, — подчеркнул раис Татарстана.

Медаль «100 лет ТАССР» получили генеральный директор спортивного клуба «Синтез» Максим Осмоловский, спортивный советник Андрей Афанасьев, спортивный директор Роман Афонин, администратор Эмиль Ершов, тренер Артур Фатахутдинов, а также игроки ватерпольного «КОС-Синтеза» — центральные нападающие Никита Деревянкин и Сергей Лисунов, подвижные нападающие Эмиль Зиннуров, Николай Лазарев и Адель Латыпов.

Медалью «За доблестный труд» награжден центральный защитник команды Артем Одинцов. Почетное звание «Заслуженный врач Республики Татарстан» присвоено врачу СК «Синтез» Вусалу Абдуллаеву, «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан» — главному тренеру «КОС-Синтеза» Евгению Ярощуку, массажисту Рустему Галиеву, подвижным нападающим Арслану Закирову, Роману Шепелеву и Егору Ярлыченко, центральным защитникам Даниилу Пронину и Ивану Сучкову, вратарю Игорю Чиркову.

Благодарность раиса Татарстана Рустам Минниханов вручил подвижным нападающим Ивану Васильеву, Богдану Комарову и Аскару Махиянову, а также вратарю Владиславу Сергееву.



Напомним, в конце апреля «КОС-Синтез» стал чемпионом России по водному поло, а в середине мая выиграл Кубок страны.