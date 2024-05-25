Сборная Чехии вышла в финал чемпионата мира по хоккею

Фото: Динар Фатыхов

Сборная Чехии в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею обыграла сборную команды Швеции со счетом 3:7.



В первом матче плей-офф сборная Чехии при минимальном счете обыграла США — 1:0. Швеция также в упорной борьбе, в овертайме, с разницей в одну шайбу обыграла Финляндию — 2:1.

Счет в матче уже на 3-й минуте открыл шведский нападающий Маркус Юханссон. К 8-й минуте чехи сравняли положение на табло — с передач Томаша Кундратека и Мартина Нечаса отличился Доминик Кубалик. Однако шведы вновь вышли вперед — защитнику Маркусу Петтерсону потребовалось 20 секунд, чтобы вернуть лидерство команде. Минутой позже форвард сборной Чехии Давид Кемпф вновь выровнял положение команд — 2:2 на табло.

Во втором периоде Чехия показала тотальное доминирование на льду — с разницей в три минуты с 26 по 29 минуты они «отгрузили» в ворота соперника еще три шайбы, доведя счет до разгромных 2:5. В конце шведам удалось отыграть одну шайбу — Эрикссон Эк Йоэль сократил отставание до двух шайб.

В начале третьего периода экс-форвард челябинского «Трактора» Лукаш Седлак переиграл голкипера сборной Швеции и вновь организовал для своей команды преимущество в три шайбы. Он же забросил седьмую шайбу в ворота соперника, поставив точку в этом противостоянии.



Теперь чехам останется лишь дождаться победителя пары Канада — Швейцария.



Отметим, что в последний раз сборной Чехии удавалось выиграть золотые медали мирового турнира в 2010 году.