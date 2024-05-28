«Рубин» и главный тренер Рашид Рахимов продлили контракт до 2026 года
Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым. Об этом было объявлено в соцсетях команды.
Новое соглашение рассчитано до 2026 года.
Рашид Рахимов занял пост главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Российскую премьер-лигу после сезона во втором по силе дивизионе отечественного футбола. По итогам текущего сезона «Рубин» занял в РПЛ восьмое место.СпортФутбол Татарстан