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«Рубин» и главный тренер Рашид Рахимов продлили контракт до 2026 года

22:35, 28.05.2024
«Рубин» и главный тренер Рашид Рахимов продлили контракт до 2026 года
Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил контракт с главным тренером Рашидом Рахимовым. Об этом было объявлено в соцсетях команды.

Новое соглашение рассчитано до 2026 года.

Рашид Рахимов занял пост главного тренера «Рубина» в апреле 2023 года. Под его руководством команда вернулась в Российскую премьер-лигу после сезона во втором по силе дивизионе отечественного футбола. По итогам текущего сезона «Рубин» занял в РПЛ восьмое место.

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