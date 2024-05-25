«Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в 30-м туре РПЛ

Фото: Максим Платонов

Казанский «Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в матче 30-го тура «Мир» Российской премьер-лиги. Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 1:1.

Казанцы открыли счет в первом тайме — на 22-й минуте отличился лучший нападающий «Рубина» Мирлинд Даку с ассиста Валентина Вада. Это 10-й матч форварда в текущем сезоне. На 88-й минуте встречи гостям удалось сравнять счет — цифры на табло сравнял Сауль Гуарирапа.

В ходе встречи клубы набрали 6 желтых карточек на двоих — 2 у «Рубина» и 4 у «Сочи».

После встречи подопечные Рашида Рахимова остались на восьмой строчке турнирной таблицы с 42 очками после 30 игр. У «Сочи» положение также не изменилось — они занимают последнее, 16-е место в таблице с 24 очками.