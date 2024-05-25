«Зенит» стал 11-кратным чемпионом России по футболу

Фото: Динар Фатыхов

После победы над «Ростовом» со счетом 2:1 и поражения «Динамо» от «Краснодара» со счетом 0:1, футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга стал чемпионом России.

«Зенит» занял первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Это уже шестой раз, когда клуб становится чемпионом страны подряд, а всего — 11 раз за свою историю. Второе место занял «Краснодар», а третье — московское «Динамо».

Также напомним, что казанский «Рубин» сегодня сыграл вничью с «Сочи» в 30-м туре РПЛ и остался на восьмой строчке турнирной таблицы.

