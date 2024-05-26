Сборная Швеции завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции выиграла бронзовые медали чемпионата мира по хоккею 2024 года. Шведы вырвали победу у сборной Канады со счетом 4:2.

На 12-й минуте первого периода счет открыл шведский нападающий Карл Грундстрем. Канадцам удалось сравнять счет спустя 10 минут — на 2-й минуте второго игрового отрезка шайбу забросил Дилан Козенс. В начале третьего периода форвард Канады Пьер-Люк Дюбуа вывел свою сборную вперед. Шведский защитник Эрик Карлссон выравнял положение на табло пять минут спустя. Еще пятью минутами позже голом отметился Карл Грундстрем, оформив тем самым дубль. По итогу его шайба стала решающей в этом противостоянии. Точку в матче поставил Маркус Юханссон, забросив в пустые ворота.

Напомним, за золотые медали чемпионата мира поборются сборные Чехии и Швейцарии.

