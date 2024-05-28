Наиль Якупов может перейти в «Ак Барс»

Фото: Максим Платонов

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Наиль Якупов в это межсезонье может перейти в казанский «Ак Барс». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 30-летний форвард сыграл 31 матч за татарстанскую команду и набрал 19 (8+11) очков. Оставшуюся часть чемпионата игрок пропустил из-за полученной травмы.

Всего за карьеру хоккеист провел 747 матчей, в которых набрал 468 (222+246) очков. Из них 350 игр в НХЛ и 288 встреч в КХЛ.

В Континентальной хоккейной лиге Якупов выступал за нижнекамский «Нефтехимик», питерский СКА, хабаровский «Амур» и омский «Авангард».

В НХЛ он сыграл за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш».