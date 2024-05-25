Сборная Швейцарии выбила Канаду из чемпионата мира по хоккею и вышла в финал

Сборная Швейцарии выбила Канаду из чемпионата мира по хоккею и вышла в финал турнира. Матч завершился в буллитной серии со счетом 3:2. В финальном матче они сыграют против сборной Чехии.

Швейцарцы забросили две безответные шайбы в первом периоде. Отличились Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер. В начале второго игрового отрезка представитель Канады Брэндон Танев отыграл одну шайбу для своей команды, а под занавес третьего периода Джон Таварес сравнял счет в матче и перевел игру в овертайм. Однако в нем победителя выявить не удалось, и лишь в серии послематчевых бросков Швейцарцы оказались сильнее — Свен Андригетто вывел сборную в финал чемпионата мира.

Напомним, в прошедшем сегодня матче сборная Чехии разгромила Швецию со счетом 7:3 и впервые за 14 лет вышла в финал чемпионата мира.