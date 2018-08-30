Лучшим футболистом Европы стал полузащитник «Реала» Лука Модрич

Лучшим футболистом Европы сезона 2017/2018 стал полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Хорват с клубом смог взять третий подряд трофей Лиги чемпионов. В составе сборной стал лучшим игроком и бронзовым призером чемпионата мира по футболу в России.

На награду также претендовали нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и бывший игрок «Реала», а ныне «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Ранее стали известны составы всех групп в Лиге чемпионов 2018/19.