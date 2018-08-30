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Стали известны составы всех групп в Лиге чемпионов 2018/19

20:23, 30.08.2018
Стали известны составы всех групп в Лиге чемпионов 2018/19
Фото: Pixabay.com

В Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Группы выглядят следующим образом:

  • Группа А: «Атлетико», «Боруссия», «Монако», «Брюгге».
  • Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», ПСВ, «Интер».
  • Группа C: «Пари Сен-Жермен», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».
  • Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай».
  • Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК.
  • Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Лион», «Хоффенхайм».
  • Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория».
  • Группа H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».

1-й тур пройдет 18-19 сентября, 2-й — 2-3 октября, 3-й — 23-24 октября, 4-й — 6-7 ноября, 5-й — 27-28 ноября, 6-й — 11-12 декабря.

Напомним, что в этом году Лигу чемпионов третий раз подряд выиграл мадридский «Реал».

СпортФутбол
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