Стали известны составы всех групп в Лиге чемпионов 2018/19
В Монако прошла жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Группы выглядят следующим образом:
- Группа А: «Атлетико», «Боруссия», «Монако», «Брюгге».
- Группа B: «Барселона», «Тоттенхэм Хотспур», ПСВ, «Интер».
- Группа C: «Пари Сен-Жермен», «Наполи», «Ливерпуль», «Црвена Звезда».
- Группа D: «Локомотив», «Порту», «Шальке», «Галатасарай».
- Группа E: «Бавария», «Бенфика», «Аякс», АЕК.
- Группа F: «Манчестер Сити», «Шахтёр», «Лион», «Хоффенхайм».
- Группа G: «Реал», «Рома», ЦСКА, «Виктория».
- Группа H: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Валенсия», «Янг Бойз».
1-й тур пройдет 18-19 сентября, 2-й — 2-3 октября, 3-й — 23-24 октября, 4-й — 6-7 ноября, 5-й — 27-28 ноября, 6-й — 11-12 декабря.
Напомним, что в этом году Лигу чемпионов третий раз подряд выиграл мадридский «Реал».СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым