ВК «Зенит-Казань» обыграл «МГТУ Москва» со счетом 3:0

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» обыграл московский «МГТУ». Игра завершилась со счетом 3:0 (19:25, 24:26, 18:25).

Матч прошел в рамках предсезонного волейбольного турнира в Минске. Всего там играют четыре команды.

Напомним, в апреле казанский «Зенит» стал десятикратным чемпионом России. После чего, в мае команда обыграла «Перуджу» и вышла в финал Лиги чемпионов.