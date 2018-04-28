Казанский ВК «Зенит» стал чемпионом России

Казанский ВК «Зенит» стал десятикратным чемпионом России. В Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» казанская команда обыграла питерский «Зенит» со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:22) в третьем матче финальной серии российской Суперлиги по волейболу.

Таким образом, счет в серии — 3:0 в пользу клуба «Зенит-Казань».

Напомним, прошлые игры двух «Зенитов» прошли 20 и 21 апреля и также закончились победой казанской команды. 20 апреля игра закончилась со счетом 3:0 (25:17, 25:20, 25:21). На следующий день у петербургского клуба также не получилось взять реванш — счет 3:2 (19:25, 15:25, 25:18, 25:22, 15:9) в пользу казанцев.