Казанский «Зенит» обыграл «Перуджу» и вышел в финал Лиги чемпионов

Казанский «Зенит» обыграл итальянскую «Перуджу» в полуфинальном матче Лиги чемпионов.



Встреча прошла в «Баскет-холле» и завершилась со счетом 3:0 (25:22; 25:20; 25:20) в пользу «Зенита».

Ранее в первом полуфинале волейболисты из города Чивитанова-Марке обыграли польскую «Заксу» со счетом 3:1. Последняя проведет матч за 3-е место против «Перуджи».

Таким образом, завтра, 13 мая, казанский «Зенит» сыграет в финале против итальянской «Чивитановы». Матч пройдет в «Баскет-холле» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ожидается, что игру посетит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который сегодня прилетел в Казань с рабочим визитом.

Напомним, что «Зенит» является победителем трех предыдущих розыгрышей турнира. Всего на счету казанского клуба пять побед в Лиге чемпионов (2008, 2012, 2015, 2016, 2017).