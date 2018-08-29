Медведев потребовал наказать губернаторов за неотапливаемые школьные туалеты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил разработать наказание для губернаторов и чиновников, которые не обеспечили строительство школьных санузлов с отоплением и канализацией.

Персональную ответственность введут при условии, если чиновники не решат проблему до 1 сентября, передает «Интерфакс». При этом речь идет о дисциплинарной ответственности.

Отмечается, что самыми проблемными регионами признаны Забайкалье и Дагестан.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в совещании с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым о подготовке школ к новому учебному году. Совещание прошло в формате видеоконференцсвязи.