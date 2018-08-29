Песошин принял участие в совещании с Медведевым по подготовке школ к новому учебному году

Премьер-министр РТ Алексей Песошин принял участие в совещании с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым о подготовке школ к новому учебному году. Совещание прошло в формате видеоконференцсвязи.

В нем также приняли участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова и министр просвещения Ольга Васильева, сообщает пресс-служба российского правительства.

Ранее сообщалось, что в Казани на развитие образования в 2018 году выделили 15 млрд рублей.