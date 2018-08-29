Суд признал законным демонтаж рекламы на фасаде пермского ТЦ «Айсберг Modern»

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Арбитражный суд Пермского края признал законным решение о демонтаже рекламных конструкций на фасаде торгового центра «Айсберг Modern».

Ранее собственник здания хотел оспорить действия городских властей по включению рекламных конструкций в виде панно в реестр самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов, рассказали в мэрии Перми.

В итоге суд установил, что размещение и эксплуатация рекламы допускается только при наличии разрешения, которое выдается органом местного самоуправления. Соответствующих документов у бизнесмена не было.

На данный момент собственник добровольно демонтировал пять из шести спорных конструкций. В отношении одной рекламной конструкции требование предписания о демонтаже не исполнено, что является основанием для принудительного демонтажа.

Добавим, власти Перми разработали проект схемы размещения рекламных конструкций. В документе учтены те виды рекламных конструкций, которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края. Среди них — суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары и другие. Документ находится на согласовании уполномоченных органов.

Напомним, ранее ФАС назвала оскорбительной рекламу с изображением маленькой женской груди.