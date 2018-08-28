ФАС назвала оскорбительной рекламу с изображением маленькой женской груди

Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области признало оскорбительной для женщин рекламу строительной компании «Аквилон Инвест» с изображением девушки с небольшим размером груди.

«Члены экспертного совета посчитали, что данная реклама указывает на физические недостатки у женщин (маленькая грудь). Реклама содержит оскорбительный образ в отношении женского пола, что противоречит требованиям ч. 6 ст. 5 ФЗ «О рекламе», — говорится в решении ведомства.

Реклама гласила: «У нас маленькие цены и много комплексов Цены ниже!.. квартиры от 1,69 млн рублей… АКВИЛОН ИНВЕСТ...» На рекламном щите была изображена женщина в нижнем белье, измеряющая сама себе сантиметровой лентой грудь.



По мнению заявителя, данная реклама «является сексистской, оскорбляет и унижает женщин, основана на эксплуатации сексуальности женского тела».

Ранее сообщалось, что ФАС рассмотрит иск зеленодольской компании к крупному производителю игрушек из США.