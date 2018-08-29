Шаймиев предложил писать названия улиц только на русском и татарском языках

Фото: Михаил Козловский

Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил писать названия улиц в республике на двух языках — русском и татарском.

«Все наименования улиц и так далее нужно на двух языках писать. Давайте уже наконец! А то всегда наполовину. Если поговорили, то что-то начинается. Поговорим, а потом забываем, не доделываем. Давайте поставим точку. Мы же сами не делаем, а потом недовольны», — цитирует Шаймиева «Татар-информ».



Ранее Шаймиев прокомментировал ситуацию с изучением национальных языков в школах. По его словам, «много ревнителей на высоких постах», которые постарались исполнять сказанное Путиным в Йошкар-Оле. Он также отметил, что нельзя ставить государственные образовательные стандарты выше Конституции РФ и субъектов.