Шаймиев: «Это в какое время живем, чтобы прокуроры по школам ходили?»

Фото: Михаил Козловский

На форуме региональных и национальных СМИ, который сейчас проходит в Казани, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев прокомментировал ситуацию с изучением национальных языков в школах. По его словам, «много ревнителей на высоких постах, которые постарались исполнять сказанное Путиным в Йошкар-Оле.



— Так истолковали выступление президента России в Йошкар-Оле, а он проявил там прежде всего заботу о государственном языке Российской Федерации.

Он абсолютно правильно сказал о том, чтоб не умалять ни в какой форме изучение государственного языка Российской Федерации. Это любой президент должен был сказать, а после этого пошли нападки на родные языки многонациональной Российской Федерации.

Мы так жили, живем и будем жить независимо ни от чего. Есть Конституция РФ, там четко написано, какие государственные языки республик, все четко.

В республике когда прокуроры по школам пошли? Это в какое время мы живем, чтобы прокуроры по школам ходили? Если нарушения — да, это бывает. Но по родному языку? Это первичное право — говорить на языке, данном родителями! Школа — это это вообще святое, это храм знаний. Ладно, там еще не было несчастных случаев, нервных срывов учителей. Но так нельзя обращаться в многонациональной стране к преподаванию национальных языков, — цитирует Шаймиева корреспондент «Реального времени».



Он также отметил, что нельзя ставить государственные образовательные стандарты выше Конституции РФ и субъектов.

Ранее Шаймиев заявил, что «никто не принесет нам решения «языкового вопроса» на блюдечке».