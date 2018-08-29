Путин предложил повысить пособие по безработице до 11 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин предложил увеличить пособие по безработице более чем в два раза с 1 января 2019 года.

«Предлагается увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что правительство уже приступило к разработке проекта по повышению пособия.

Напомним, Путин в рамках официального заявления по пенсионной реформе предложил смягчить ее условия — повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию.