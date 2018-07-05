Новости общества

13:14 МСК
Новости раздела
Общество

Правительство готовится повысить пособие по безработице

06:58, 05.07.2018 1
Правительство готовится повысить пособие по безработице
Фото: kremlin.ru

Правительство России разрабатывает проект повышения пособия по безработице вместе с другими механизмами социальной защиты работников. Об этом сообщил вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.

В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.

«Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете», — цитирует ТАСС Силуанова.

Отмечается, что инициатива связана с выполнением задачи по созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.

«Государство сейчас в новом шестилетнем цикле будет больше уделять внимания вопросам переквалификации, переподготовки тех профессий, по которым высвобождаются люди, нужно новое качество образования», — отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует упростить возмещение НДС с 2019 года и отменить налог на движимое имущество.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:56
    Отработав более 35 лет и не найдя работу в 60 с лишним мы будем получать 850 рублей, а если повезет 4900 рублей. В 90-е годы шутили бизнесмены : "Заплати налоги и спи на улице". Теперь эта шутка будет про людей предпенсионного возраста? Доголосовались любители скреп?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем