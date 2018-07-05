Правительство готовится повысить пособие по безработице

Правительство России разрабатывает проект повышения пособия по безработице вместе с другими механизмами социальной защиты работников. Об этом сообщил вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.



В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.

«Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете», — цитирует ТАСС Силуанова.

Отмечается, что инициатива связана с выполнением задачи по созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.

«Государство сейчас в новом шестилетнем цикле будет больше уделять внимания вопросам переквалификации, переподготовки тех профессий, по которым высвобождаются люди, нужно новое качество образования», — отметил Силуанов.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует упростить возмещение НДС с 2019 года и отменить налог на движимое имущество.