Правительство готовится повысить пособие по безработице
Правительство России разрабатывает проект повышения пособия по безработице вместе с другими механизмами социальной защиты работников. Об этом сообщил вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов.
В настоящее время минимальный размер пособия по безработице в России составляет 850 рублей, максимальный — 4,9 тыс. рублей.
«Мы хотим повысить пособие по безработице и готовим сейчас такие предложения с тем, чтобы все это делать в одном пакете», — цитирует ТАСС Силуанова.
Отмечается, что инициатива связана с выполнением задачи по созданию новых высококвалифицированных рабочих мест.
«Государство сейчас в новом шестилетнем цикле будет больше уделять внимания вопросам переквалификации, переподготовки тех профессий, по которым высвобождаются люди, нужно новое качество образования», — отметил Силуанов.
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