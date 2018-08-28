Украина закрыла представительство при органах СНГ

Украина в августе закрыла свое представительство при уставных органах Содружества независимых государств (СНГ). Об этом сообщил председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.



«Ничего трагического здесь я не вижу», — приводит РБК слова Лебедева.

Он также выразил надежду, что Киев останется в содружестве. Отмечается, что СНГ поддерживает контакты с Украиной через украинское посольство в Минске. Вопросами занимается «специальный сотрудник».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках СНГ, и выйдет из несоответствующих национальным интересам Украины.