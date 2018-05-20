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Порошенко пересмотрит подписанные в рамках СНГ договоры

13:57, 20.05.2018
Порошенко пересмотрит подписанные в рамках СНГ договоры
Фото: commons.wikimedia.org / Olegdubyna

Киев проведет ревизию всех международных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств, и выйдет из несоответствующих национальным интересам Украины. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Сейчас мы внимательно пересмотрим все международные договора, заключенные в рамках СНГ, и выйдем из тех, в которых будет найдено даже наименьшее несоответствие нашим украинским национальным интересам», — цитирует его «Интерфакс».

Порошенко уточнил, что закрыл постоянное представительство Украины в СНГ в подписанном накануне указе об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

«Украина не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником СНГ», — подчеркнул он.

Накануне Порошенко отозвал из СНГ представителей Украины из всех органов содружества.

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