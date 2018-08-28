Экс-игрок «Амкара» запустил собственный блог на YouTube

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Бывший игрок «Амкара» и телеведущий Евгений Савин запустил собственный блог на YouTube под названием «Красава».

Экс-футболист пояснил, что создал канал, чтобы продемонстрировать «настоящий русский футбол». Для этого он будет путешествовать по стране, общаться с игроками команд и показывать жизнь футболистов изнутри.

Первый выпуск, посвященный в том числе ликвидации пермского футбольного клуба «Амкар», вышел 27 августа. На данный момент число подписчиков на канале составляет более 2 000 человек.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. О ликвидации клуба руководство команды объявило в июле.