Правительство Башкирии рассчитывает на аншлаг на матче «Уфы» в Лиге Европы

В ответном матче Лиги Европы между «Уфой» и шотландским «Рейнджерс» трибуны стадиона «Нефтяник» должны быть заполнены. Об этом в ходе оперативного совещания правительства Башкортостана отметил премьер-министр республики Рустэм Марданов.

— Вчера поддержка, судя по всему, была неважная, потому что уфимцы проиграли «Зениту» со счетом 2:0. Но 30 августа нужно постараться обязательно. 50 тысяч зрителей как в Европе мы, конечно, не соберем, но полный стадион «Нефтяник» мы набрать должны, — отметил премьер-министр.

Напомним, первый матч в Шотландии закончился победой хозяев со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 30 августа в Уфе.