1 сентября в Перми будет запрещена продажа алкоголя

В Перми и Пермском крае 1 сентября власти введут запрет на розничную продажу алкоголя.

Ограничение по реализации алкогольной продукции связано с проведением школьных линеек в честь Дня знаний. Исключением являются общепиты — кафе, бары и рестораны.

Если в день запрета будет зафиксировано нарушение, то на должностных лиц наложат штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее эксперты Росалкогольрегулирования предложили повысить минимальные цены на коньяк до 500 рублей.

