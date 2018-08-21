Эксперты Росалкогольрегулирования предложили повысить минимальные цены на коньяк до 500 рублей

Рабочая группа по защите потребителей экспертного совета Росалкогольрегулирования предложила установить минимальные цены на бренди и коньяк в размере 500 рублей, вина — 110, шампанского — 175.

Эксперты вычислили, что при нормальном производстве коньяка, производитель затратит около 380-390 рублей. Следовательно, с учетом минимальной рентабельности производителя и торговых наценок, цена на полке магазина должна быть не менее 500 рублей, сообщил «Интерфаксу» председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, возглавляющий рабочую группу.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ не будет повышать минимальные цены на алкоголь в 2018 году.