Башкирский медиамагнат: Хамитов имеет высокие шансы остаться главой республики

Башкирский медиамагнат Андрей Назаров рассказал, что считает надуманными прогнозы по отставке главы РБ Рустэма Хамитова. Он считает, что Кремль, принимая решение по губернаторам, не исходит из разовых конфликтов или заслуг.

«Сегодня вряд ли есть предпосылки к тому, чтобы у Рустэма Закиевича был низкий рейтинг или чтобы он достаточно серьезно снижался», — заявил Назаров в интервью «Реальному времени».

Он также поделился мнением о конфликте вокруг гор-шиханов и Башкирской содовой компании (БСК). По мнению медиамагната, в ближайший год будет найден компромисс.

Напомним, что политтехнолог Константин Калачев в интервью «Реальному времени» также усомнился в возможности ухода Хамитова с поста главы Башкирии в ближайшее время.