Долги футбольного клуба «Амкар» оцениваются в 540 млн рублей

Сумма задолженности пермского футбольного клуба «Амкар» составляет 540 млн рублей. Информация указывается в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Ранее ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» заявило о намерении подать иск о банкротстве ОО «Футбольный клуб «Амкар». Долг «Амкара» непосредственно перед самой «Олимпией» составляет 15 млн рублей, передает «Коммерсант».

Стоит отметить, что краевой арбитражный суд запретил запускать процедуру ликвидацию «Амкара», пока руководство команды не расплатится с долгами. Ограничения введены в виде обеспечительных мер по иску организации «Цербер-Пермь» к клубу о взыскании денег за оказание охранных услуг. Сумма долга 838 тыс. рублей.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование. О ликвидации клуба руководство команды объявило в июле.