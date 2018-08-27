Губернатор Пермского края предложил показывать туристам провалы в Березниках

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил развивать в регионе промышленный туризм.

Ранее глава Прикамья побывал на форуме тревел-блогеров «Инстамит». По его словам, промышленный туризм как направление отдыха недооценивается в крае.

«У нас есть заводы и «памятники» исторических событий, например, провал в Березниках. Вы видели разломленный дом? Это впечатляет, и не дает нам забыть о том, что нельзя бездумно использовать природные ресурсы», — отметил Решетников.

Добавим, «Инстамит» стал одним из первых мероприятий блогер-тура по самым красивым местам Пермского края.

Напомним, в августе проект Russia Beyond выпустил видео о проблемах в Березниках.