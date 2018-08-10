Проект Russia Beyond выпустил видео о проблемах в Березниках

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Проект Russia Beyond выпустил видеоролик, где перечислил основные проблемы города Березники в Пермском крае.

Ролик называется «Почему Березники тонут?». В нем рассказывается об истории промышленного мегаполиса, о городских шахтах по добыче солей, из-за которой за несколько лет ухудшилась экологическая обстановка и появились провалы в земле. Стоит отметить, что на территории города действуют предприятия «Уралкалия», Башкирской содовой компании и других.

«Местные жители уезжают из Березников, который постепенно превращается в город-призрак», — заключают авторы видеоролика.

Добавим, Russia Beyond — это мультимедийный проект «Российской газеты» для зарубежной аудитории. На сайте проекта публикуются материалы о культуре, истории, научной и общественной жизни России.

Напомним, в Березниках проседает грунт на местах, где расположены шахты. Власти Пермского края планировали переселить часть жителей города из зоны провалов в новые дома. Однако в 2012 году новостройки тоже пришлось расселить, так как строения признали опасными для проживания. Концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимую норму в 50 раз.