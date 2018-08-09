Популярные блогеры начнут рекламировать Пермский край в Instagram

Популярные travel-блогеры начнут рекламировать Пермский край на своих страницах в Instagram.

Блогеры в рамках экспедиции посетят самые красивые места региона и расскажут о них своим подписчикам. Среди медийных личностей — Глеб Вешкин, Илия Воскресенский, Александр Мазуров из команды travel-фотографов «RussianExplorers», Александр Лапук, Полина Бржезинская. Компанию им составит пермский блогер и организатор тура Эльнар Мансуров.

Тур начнется с посещения архитектурно-этнографического музея «Хохловка». Дальше по маршруту блогеры отправятся на вертолете на Маньпупунер в Республику Коми. Затем они вернутся в Пермский край и побывают на скале Ветлан и Александровских озерах. Также путешественники посетят Каменный город, потом будут сплавляться по Усьве, увидят Усьвинские столбы, Ермак-Камень, Вакутин камень, Кунгурскую пещеру и Белогорский монастырь.

Мероприятие запланировано с 24 по 30 августа, рассказали в пресс-службе губернатора Пермского края.

Напомним, ранее саратовский блогер попросил у властей США политического убежища.