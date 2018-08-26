Российские гимнастки взяли серебро этапа Кубка вызова в Казани

Сборная России заняла второе место на этапе Кубка вызова в Казани. Россиянки набрали 43,95 балла.



Сборная Италии показала такой же результат, но за исполнение получила более высокую оценку, пишет «Спорт-экспресс».

При этом российские гимнастки победили в групповых упражнениях с пятью обручами. Сборная набрала 23,1 балла. На второй строчке представительницы Болгарии (22,6), на третьем месте итальянки (22,0).

Ранее сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали по итогам командных соревнований на чемпионате Европы.

