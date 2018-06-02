Российские гимнастки завоевали золото на чемпионате Европы

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали чемпионата Европы по итогам командных соревнований на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Испании.



Результаты в командном турнире складываются из очков, набранных юниорками и взрослой сборной в групповых упражнениях. В сумме россиянки набрали 151,425 балла, передает ТАСС.

Серебряные медали завоевали гимнастки с Украины (141 балл). Бронза досталась спортсменкам из Болгарии (140,6).

Чемпионат Европы по художественной гимнастике завершится завтра, 3 июня. В заключительный день турнира будут разыграны медали в индивидуальном многоборье и в отдельных видах групповых упражнений у взрослых, а также медали в отдельных видах многоборья среди юниорок.