Руководство Red Bull Air Race планирует продлить контракт с Казанью

Руководство чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race надеется на продление контракта на проведение этапа чемпионата мира в Казани. Об этом заявил директор авиагонок Джим Ди Маттео.



«В настоящее время генеральный директор гонки Эрик Вульф находится в Казани и ведет переговоры о новом контракте. Надеемся, что удастся продлить соглашение, и мы будем возвращаться в Казань снова и снова», — цитирует «Татар-информ» Ди Маттео.

Отмечается, что контракт о проведении этапа гонки в Казани, рассчитанный на три года, стороны подписали в 2017 году.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видео с этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race. Напомним, осенью в Татарстане планируется провести очередное авиашоу. На мероприятие из бюджета республики выделят более 6,7 млн рублей.