Red Bull Air Race снова в Казани: квалификация «challenger» и «master»

Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race проходит в Казани с 25 по 26 августа. Лучшие пилоты со всего мира во второй раз в истории соревнуются в столице Татарстана. В первый день этапа прошли квалификации в классах Challenger и Masters, победителями которых стали Патрик Давидсон и Маттиас Дольдерер. За полетами наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".