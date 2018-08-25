Red Bull Air Race снова в Казани: квалификация «challenger» и «master»

19:51, 25.08.2018 45
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race проходит в Казани с 25 по 26 августа. Лучшие пилоты со всего мира во второй раз в истории соревнуются в столице Татарстана. В первый день этапа прошли квалификации в классах Challenger и Masters, победителями которых стали Патрик Давидсон и Маттиас Дольдерер. За полетами наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

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