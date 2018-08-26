«Уфа» уступила «Зениту» в 5-м туре РПЛ

«Уфа» уступила питерскому «Зениту» в рамках матча 5-го тура Российской премьер-лиги.



Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе и закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита». Голы за питерскую команду забили Иван Пауревич и Артем Дзюба.

Ранее «Уфа» на выезде уступила московскому «Динамо» в матче четвертого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» в Московской области и завершилась со счетом 3:0.