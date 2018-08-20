«Уфа» уступила «Динамо» в четвертом туре чемпионата России

«Уфа» на выезде уступила московскому «Динамо» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» в Московской области и завершилась со счетом 3:0.

В составе московской команды точными ударами отличились Кирилл Панченко и Евгений Луценко. В добавленные к основному времени минуты гол забил Жоаозиньо.

Напомним, в предыдущем туре уфимцы уступили дома на последних минутах «Краснодару» — 0:1. До этого «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом» — 0:0 и разгромила «Анжи» — 3:0.