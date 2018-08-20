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«Уфа» уступила «Динамо» в четвертом туре чемпионата России

21:23, 20.08.2018 1
«Уфа» уступила «Динамо» в четвертом туре чемпионата России
Фото: vk.com / ufafc

«Уфа» на выезде уступила московскому «Динамо» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» в Московской области и завершилась со счетом 3:0.

В составе московской команды точными ударами отличились Кирилл Панченко и Евгений Луценко. В добавленные к основному времени минуты гол забил Жоаозиньо.

Напомним, в предыдущем туре уфимцы уступили дома на последних минутах «Краснодару» — 0:1. До этого «Уфа» сыграла вничью с «Локомотивом» — 0:0 и разгромила «Анжи» — 3:0.

СпортФутбол Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:41
    Скорей, Динамо разгромило Уфу
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