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«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА

18:30, 25.08.2018
«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским ЦСКА в рамках матча пятого тура Российской премьер-лиги.

Игра проходила на домашнем стадионе и закончилась со счетом 1:1. В составе казанской команды отличился Дмитрий Полоз (11-я минута). За «армейцев» гол забил Федор Чалов (68-я).

Напомним, накануне состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Казанский «Рубин» заполучил в соперники «Химки». Подробно о раскладах для поволжских команд в 1/16 Кубка России — в материале «Реального времени».

СпортФутбол Татарстан
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