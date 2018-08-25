«Рубин» сыграл вничью с ЦСКА
Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским ЦСКА в рамках матча пятого тура Российской премьер-лиги.
Игра проходила на домашнем стадионе и закончилась со счетом 1:1. В составе казанской команды отличился Дмитрий Полоз (11-я минута). За «армейцев» гол забил Федор Чалов (68-я).
Напомним, накануне состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Казанский «Рубин» заполучил в соперники «Химки». Подробно о раскладах для поволжских команд в 1/16 Кубка России — в материале «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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